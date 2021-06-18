Максим Галкин показал, как семья поздравила его с юбилеем

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сегодня российский артист эстрады, шоумен Максим Галкин отмечает юбилей — ему исполнилось 45 лет. В своём Instagram пародист продолжает принимать приятные слова от звёзд, а семья — дети и супруга Алла Пугачёва — уже порадовала трогательным поздравлением. Видео Галкин показал поклонникам в соцсети.

7-летние дети Максима и Аллы подготовили музыкальное выступление. Талантливые двойняшки Гарри и Лиза исполнили хит собственного сочинения: брат и сестра зачитали рэп, в котором они признались, что рады такому отцу и хотят вырасти, «как он».

После этих слов послышалось «браво». Супруга Галкина, будто случайно попавшая в кадр, в шутку стала прикрываться и кричать мужу: «Не смей! Не смей меня снимать!».

Видео завершается кадрами, где семья уже обнимается в полном составе, а Галкин благодарит родных за милое поздравление.

В комментариях тёплые слова уже написали многие знаменитости, среди которых Елена Малышева, супруга Стаса Михайлова Инна, оперный певец Юсиф Эйвазов и другие. Видео собрало за три часа более 1,3 млн лайков.

Ранее сообщалось, что Галкин выложил фотографии с юбилея Кристины Орбакайте. На нём он отлично отдыхал с Аллой Пугачёвой. В серии фотографий артисты позируют все вместе, в том числе с супругом 50-летней Орбакайте, и по отдельности.