https://static.news.ru/photo/b81a7e18-5631-11ea-a089-fa163e074e61_660.jpg Мадонна Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Во время выступления в Лондоне певица Мадонна заметила в первом ряду актрису из сериала «Игра престолов» Гвендолин Кристи и не упустила возможности пошутить с отсылкой ко всемирно известному сериалу.

Исполнительница спустилась со сцены и села рядом с артисткой. Между ними завязалась беседа. Мадонна спросила Кристи, что она пьёт. Актриса показала бутылку пива. Певица взяла напиток и сделала глоток, однако случайно пролила немного спиртного себе на лицо. Кристи стала вытирать капли с Мадонны, на что та немедленно отреагировала шуткой.

Зима близко, — сказала Мадонна, процитировав известную фразу из «Игры престолов».

В сериале это высказывание означало приближение опасного времени, когда на людей будут наступать белые ходоки.

Видеозапись забавного эпизода с концерта певица опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, Мадонна дала концерт в рамках мирового турне в поддержку студийного альбома Madame X. Ранее ей пришлось отменить ряд выступлений из-за проблем со здоровьем.