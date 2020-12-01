Любовницу Тарзана подвергли критике за подражание Королёвой

https://static.news.ru/photo/43e44c46-33de-11eb-abb4-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шульженко Фото: anastasiya.shulzhenko/instagram.com

Актрису Анастасию Шульженко, ставшую известной благодаря скандалу вокруг супружеских измен Сергея Глушко (Тарзана), подвергли жёсткой критике в Сети. Так, предметом обсуждения стал ролик со светской вечеринки, где состоялась премьера песни «Мегера».

Композицию исполняла Шульженко вместе с певцом Романом Спектром. По словам любовницы Тарзана, она очень благодарна за предоставленную возможность выйти на сцену. К несчастью, подписчики певицы неоднозначно восприняли новый ролик.

Пользователи Instagram под последним постом девушки обратили своё внимание на причёску Спектра. По их мнению, она очень похожа на стиль Тарзана. Также поклонники Шульженко отметили, что песня звучит довольно «несовременно». Кто-то даже подчеркнул, что исполнители выглядят как «реальные клоуны». Некоторые интернет-пользователи возмутились из-за того, что актриса пытается быть похожей на Наташу Королёву.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Наташа Королёва, чьи проблемы в браке с Сергеем Глушко активно обсуждает общественность, решила преобразиться до неузнаваемости.

Артистка предстала в неожиданном образе: с белокурыми афролоконами ниже пояса. Королёва поделилась с подписчиками видеозаписью процесса преображения.