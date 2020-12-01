Любовницу Тарзана подвергли критике за подражание Королёвой

Актрису Анастасию Шульженко, ставшую известной благодаря скандалу вокруг супружеских измен Сергея Глушко (Тарзана), подвергли жёсткой критике в Сети. Так, предметом обсуждения стал ролик со светской вечеринки, где состоялась премьера песни «Мегера».
Композицию исполняла Шульженко вместе с певцом Романом Спектром. По словам любовницы Тарзана, она очень благодарна за предоставленную возможность выйти на сцену. К несчастью, подписчики певицы неоднозначно восприняли новый ролик.
Пользователи Instagram под последним постом девушки
Ранее NEWS.ru писал, что певица Наташа Королёва, чьи проблемы в браке с Сергеем Глушко активно обсуждает общественность, решила преобразиться до неузнаваемости.
Артистка предстала в неожиданном образе: с белокурыми афролоконами ниже пояса. Королёва поделилась с подписчиками видеозаписью процесса преображения.