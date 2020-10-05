Любовница Тарзана обвинила танцора в обмане Собчак

https://static.news.ru/photo/e2424160-078b-11eb-9cbb-fa163e074e61_660.jpg Тарзан (Сергей Глушко) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Шульженко, известная как любовница Тарзана, обвинила танцора в том, что он обманул Ксению Собчак. Речь идёт об интервью о измене супруге, которое артист дал в эфире YouTube-канала журналистки.

Тарзан в интервью Собчак рассказал, что стал жертвой провинциальной актрисы, которая его просто-напросто окрутила. К тому же он заявил, что с безвестной девицей у него была всего лишь интрижка из некоторых эпизодов с утехами.

Возмущённая девица не заставила себя долго ждать и тут же выступила с ответным словом. Шульженко заявила, что они с Тарзаном были любовниками целых полтора года. К танцору она якобы продолжает чувствовать любовь.

Как можно говорить, что он видел меня впервые, когда мы долгое время переписывались, виделись, созванивались, общались? — жаловалась подписчикам актриса, внезапно получившая широкую известность.

@anastasiya.shulzhenko

Актриса предположила, что у танцора она была не одна, а вот Наташа Королёва верит своему мужу только потому, что хочет верить. Тем более что сама Королёва в интервью Собчак подтвердила: ей действительно и раньше звонили многочисленные женщины и рассказывали о связи с её супругом.

После гневной тирады любовница Сергея Глушко добавила:

Прошу не верить им, потому что у меня есть доказательства моей правоты!

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Глушко, больше известный в мире шоу-бизнеса как Тарзан, рассказал, как тяжело его супруга пережила сообщение об измене. Певица повела себя вначале очень эмоционально, а после замкнулась и сидела, уставившись в одну точку.