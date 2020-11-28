Лоза обвинил Киркорова в том, что его не берут на «Голубой огонёк»

https://static.news.ru/photo/ec7e6ed6-316d-11eb-84d3-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Композитор Юрий Лоза заявил, что директоров новогоднего шоу не интересует мнение народа, а их цель заключается только в заработке денег. Музыкант назвал «Голубой огонёк» коммерческой структурой и отметил, что уже много лет его и близко не подпускают к данной программе, несмотря на то что у него уже 15 лет как готов настоящий праздничный хит.

У артистов, не попадающих в их список, хозяева «голубых огоньков» не спрашивают: «Ребят, а у вас есть какие-нибудь песни про Новый год?» Вот у меня есть прекрасная новогодняя песня, но я уже 15 лет не могу её спеть ни в одной из программ, — возмущается Лоза.

Как считает музыкант, виноват в этом Филипп Киркоров, и пояснил, что певец шьёт на новогодние корпоративы по 20 костюмов, но если ему сказать, что Лоза хочет спеть новогоднюю песню, то поп-король устроит скандал и драку.

Композитор отметил в интервью «Собеседнику», что такие люди, как Киркоров, «пойдут на всё, чтобы сохранить свою популярность».

Ранее певец Валерий Меладзе резко раскритиковал эпидемиологические меры, из-за которых артисты массово лишились заработков. В качестве протестной меры он предложил им бойкотировать новогодние «голубые огоньки». Заявление певца вызвало широкий общественный резонанс.

Меладзе затем объяснил, что на самом деле не призывал к бойкоту новогодних телепрограмм, а просто хотел обратить внимание на существующую проблему. После заявлений Меладзе занял первую строчку списка из звёзд, которых зрители не хотят видеть в «голубых огоньках» на Новый год.

Как писал NEWS.ru, поэт-песенник Илья Резник призвал обнищавших звёзд продать особняки.