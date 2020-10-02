Лоза обрушился с критикой на накаченные губы современных актрис

https://static.news.ru/photo/e44be878-04b4-11eb-9a6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российский музыкант Юрий Лоза на своей официальной странице в социальной сети написал пост, в котором раскритиковал современных российских актрис, которые играют в исторических фильмах с накаченными губами.

По его словам, спрятаться от этой детали невозможно, ведь телевизоры сейчас показывают изображение в очень высоком качестве. Лоза сказал, что накаченные губы актрис добавляют картинам «вопиющей исторической недостоверности».

Музыкант утверждает, соглашаясь с тем, что его будут считать ханжой, что в XIX веке подобные «глупые» процедуры не практиковались. В качестве доказательства своих мыслей он предложил посмотреть фотографии тех лет. На них видно, что дамы румянились, красились, выщипывали себе брови, но губы не «делали».

Вот только не надо мне рассказывать, что всё снималось для сегодняшней аудитории, которая привыкла к новомодным веяниям, но и меня как зрителя тоже надо учитывать! — написал композитор в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лоза прокомментировал клип на песню с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают», записанный с участием российских певцов.

Он отметил, что артисты точно понимали, в каком мероприятии участвовали. По его словам, всех звёзд всегда ставят в известность перед записью песен или клипов. Кроме того, с ними прописывается контракт, в котором обговариваются все условиях их участия в творческом процессе.