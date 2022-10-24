Лолита призвала россиян перестать травить Пугачеву

Фото: Кomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лолита

Лолита Милявская призвала россиян не критиковать тех, кто покинул страну. В частности, она попросила публику перестать травить уехавшую в Израиль Пугачеву, о чем и заявила в передаче «Однажды...» на телеканале НТВ.

Мы сейчас все являемся свидетелями того, что самые большие имена, любимые семьи за секунду подвергаются уничтожению. И тут же публика говорит: «Да мы тебя вообще не любили», — поведала Лолита.

Сама Лолита не раз теряла народную любовь. В частности, она лишилась поклонников после ухода из Кабаре-дуэт «Академия», где блистала на сцене с Цекало.

Я никогда не была зациклена на любви публики ко мне. Я всегда говорила, что она, как любовник. Нашел моложе — ушел! — резюмировала артистка.

Ранее сообщалось, что многолетняя карьера народной артистки Аллы Пугачевой сопровождалась скандалами и конфликтами с другими представителями советской эстрады и российского шоу-бизнеса. Самыми громкими из них стали вражда певицы с Софией Ротару, конфликт с Ириной Аллегровой из-за песен Игоря Николаева, отказ молодой Клаве Коке в проекте «Фактор А», взаимная неприязнь с Земфирой и конфликты с певицами Ольгой Зарубиной и Машей Распутиной.