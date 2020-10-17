Лидер группы «Руки вверх» рассказал, как подрабатывал на рынке

https://static.news.ru/photo/5dfa1092-1161-11eb-b254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Студенческие годы лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова пришлись на начало 90-х. Чтобы выжить, он торговал на рынке кассетами и компакт-дисками.

Времена были голодные — на стипендию не проживешь, да и выплачивали её далеко не всегда, — цитирует его телеканал НТВ.

По словам певца, приходилось подрабатывать. Так одна из «самых хлебных» подработок была на рынке, где торговали компакт-дисками и кассетами. Причем Жуков, чтобы увеличить продажи, придумал совместить торговлю с диджейством: запускать песни и привлекать этим внимание.

Поскольку рынки тогда были без удобств и даже без электричества, пришлось приспособить для питания музыкального центра аккумулятор от мопеда. Народ потянулся к точке, где крутили танцевальные сборники.

Однако без неприятностей не обошлось: однажды аккумулятор протек, а кислота из него разъела Жукову джинсы и куртку. Пришлось потом работать на возмещение ущерба.

Ранее Жуков рассказал, что первый гонорар музыканты получили на «сходке» преступных группировок из Башкирии и Татарстана. Это произошло в Уфе в 1997 году. Музыкант подчеркнул, что это был самый страшный и необычный концерт за всю историю группы. Он не уточнил, сколько денег заплатили за выступление.

NEWS.ru писал, что «Руки Вверх!» планируют собрать миллионную аудиторию в честь 25-летия.