«Самый сексуальный»: лидер группы Little Big показал, как выглядел в юности

https://static.news.ru/photo/f2d405b2-3716-11eb-9c81-fa163e074e61_660.jpg Илья Прусикин Фото: iliyaprusikin/instagram.com

Основатель и лидер панк-рейв-группы Little Big Илья Прусикин провозгласил себя самым сексуальным человеком планеты. Причём, судя по его простодушному заявлению, таковым он стал давным-давно — по меньшей мере лет десять-пятнадцать назад.

Музыкант разместил в Instagram два архивных фото. Судя по снимкам, сделаны они были задолго до цифровой эры на самый обычный фотоаппарат. На одном из них Прусикин в молодости пританцовывает на пару с приятелем. На другом — целеустремлённо идёт куда-то, будучи одетым в спортивную куртку из 90-х и с рюкзаком в руках.

Самый сексуальный человек в мире по версии всех журналов всего мира. Начало! — подписал публикацию Прусикин.

Поклонники музыканта сразу же окрестили его новым Куртом Кобейном и начали гадать, в каком возрасте тот сделал фотографии. Мнения разошлись: одни посчитали, что лет в 17, другие — что в 20–25.

Некоторые отнеслись к обнародованным кадрам иронично. Кто-то даже назвал Прусикина актрисой Эммой Уотсон. А один из пользователей, намекая на «ламповое» качество снимков, с юмором отметил, что «даже камера запотела от сексуальности самого сексуального человека в мире по версии всех журналов всего мира».

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал клип Little Big на песню SMD2020. По его словам, такая «подоночная музыка для извращенцев» может понравиться «полным уродам».