Лена Ленина назвала подставой «измену» Павла Воли

https://static.news.ru/photo/7bec84c4-d9c5-11e9-a96f-fa163e074e61_660.jpg Лена Ленина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Писательница Лена Ленина в интервью NEWS.ru назвала подставой историю с якобы изменой Павла Воли. Ранее появились кадры 16-летней эскортницы, которая утверждает, что провела вечер с комиком.

Несмотря на то что некоторые коллеги шепчутся, что восемь лет совместной семейной жизни — это приговор страсти. Мне кажется, его подставили. Вот только за несанкционированный угон машины или чужой шубы вас посадят в тюрьму, а за использование имени и изображения публичного известного человека вас даже не накажут, — сказала Ленина.

Также писательница напомнила недавнюю историю с Тарзаном и его изменой Наташе Королёвой. Это всё, по мнению Лениной, превратилось в большое шоу.

Недавно одна из второсортных актрисулек решила урвать себе кусок славы у Тарзана и пошла за гонорары на разные ток-шоу врать и кривляться в тщетной попытке сделать из себя звезду. А сегодня пара эскортниц решили попиариться за счёт Павла Воли. Хотя, зная крайнюю порядочность Павла, я категорически не верю, что он мог изменить жене. Да ещё и с такими сомнительными дамочками, — отметила Ленина.

Кроме того, писательница посетовала на то, что в России нет законов, которые отдельно защищают права и репутацию публичных людей.

Ранее в Сети появились кадры, на которых резидент Comedy Club Павел Воля запечатлён с 16-летней Дарьей Ивановой, которая не скрывает, что оказывает эскорт-услуги.

Девушка поделилась снимком с шоуменом в сторис Instagram с подписью: «И как всё закончилось». Двусмысленность подписи сразу же оценили фолловеры, и публикация собрала сотни различных комментариев. Большинство из откликнувшихся на пост выразили разочарование поведением супруга гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, писал NEWS.ru.