https://static.news.ru/photo/5a977b2a-b700-11eb-8db6-96000091f725_660.jpg Фото: lazarevsergey/instagram.com

Российского певца Сергея Лазарева заметили в аэропорту Амстердама — столицы Нидерландов. На видео, оказавшемся в распоряжении телеканала «Звезда», музыкант находится в воздушной гавани с чемоданом. По предварительным данным, он отправился в Роттердам, где пройдёт конкурс «Евровидение-2021», чтобы выйти на сцену по приглашению организаторов шоу и поддержать певицу Manizha, которая выступит в этом году от России.

Напомним, что исполнитель дважды представлял Россию на Евровидении: в 2016-м в Стокгольме и в 2019-м в Тель-Авиве. Оба раза артист занял третье место.

16 мая в Роттердаме открылся международный песенный конкурс «Евровидение». На берегу реки Ньиве-Маас собрались представители делегаций 34 из 39 участвующих в конкурсе стран. Открытие транслировалось онлайн для поклонников мероприятия и журналистов, которые не смогли прибыть на место в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, финал состоится 22 мая. Транслировать конкурс в этом году будет Первый канал.

Ранее сообщалось, что участники музыкального конкурса «Евровидение-2021» не могут контактировать друг с другом, традиционные вечеринки отменили на фоне пандемии COVID-19, поэтому шоу похоже на санаторий, объяснила представительница РФ певица Манижа. Звезда добавила, что сейчас находится «в состоянии спокойствия», со своей командой «много занимается спортом», смотрит фильмы и общается.