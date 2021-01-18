Лазарев объяснил, почему не выступил на премьере «Танцев со звёздами»

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Российский певец Сергей Лазарев на своей официальной странице в социальной сети объяснил, почему не поучаствовал в съёмках первого выпуска проекта «Танцы со звёздами». По словам исполнителя, «обстоятельства оказались сильнее».

Лазарев рассказал, что будет выступать в рамках проекта вместе с Екатериной Осиповой, которая является мастером спорта по бальным танцам. Певец отметил, что они уже готовили номер для проекта, однако в последний момент артисту помешали обстоятельства. Дело в том, что певец был в Индонезии, его рейс до Москвы перенесли. Из-за этого Лазарев и не успел на съёмки танцевального проекта.

Но мы с моей партнёршей Екатериной обязательно выступим в следующем выпуске и покажем, на что мы способны. Всем спасибо за переживания, — написал он в Instagram.

Поклонники певца очень расстроились из-за отсутствия любимца на премьере. Многие признали, что вообще смотрели шоу для того, чтобы увидеть выступление Лазарева. Также фанаты обещали дождаться своего кумира. Они пожелали Лазареву и его партнёрше победы в конкурсе, уверив, что их пара имеет для этого все шансы, передаёт «Вечерняя Москва».

Как ранее сообщал NEWS.ru, программа «В тени Примадонны», вышедшая на телеканале ТВЦ, вызвала громкий скандал. Звёздные участники передачи, у которых брали интервью, пожаловались на обман и манипуляции со стороны продюсеров и журналистов.