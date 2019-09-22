https://static.news.ru/photo/cb6c21fe-ac42-11e9-a715-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Популярный российский певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash в начале 2000-х годов.

Мы разошлись, очень странно, нервно, эмоционально, — рассказал Лазарев в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале «НТВ».

Певец признался, что несколько лет не общался с Топаловым из-за распространения им «чепухи».

У нас были разные периоды жизни. Когда он и негативно обо мне отзывался, и какие-то пакости даже в прессе я о себе читал, из его уст, — сказал Лазарев.

При этом он подчеркнул, что третьей стороной конфликта выступил отец Топалова, продюсировавший коллектив в период с 2001 по 2004 годы.

Ранее News.ru писал о том, что российский певец Сергей Лазарев впервые показал фотографию своей годовалой дочери Ани. По его словам, ребёнок учится ходить и активно ползает.