«Смотрю на других женщин»: Куклачёв раскрыл секрет семейного счастья

https://static.news.ru/photo/7c655396-21cb-11eb-8738-fa163e074e61_660.jpg Юрий Куклачёв Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Быть счастливой семейной парой можно и через 50 лет совместной жизни, считает дрессировщик Юрий Куклачёв. В этом году он и его супруга Елена отметили золотую свадьбу.

Звезда сцены и друг кошек уверяет: даже когда обоим за 70, они счастливы, как и в молодые годы. Поводов для споров у четы нет, разве что телевизор: жена любит смотреть сериалы, а муж считает нынешние телетворения низким жанром, хотя и не препятствует увлечению благоверной. Жену он по-прежнему зовёт девочкой, но признаёт, что обращает внимание и на окружающих его дам.

С удовольствием смотрю на других женщин. Мысленно всё представляю, а прихожу домой — и понимаю, что моя супруга слаще, — рассказал Куклачёв в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

До встречи с Еленой, по словам артиста, он уже был человеком «с опытом». Но свой брак считает поистине крепким. Секретом счастья он назвал то, что с первой брачной ночи в их доме «горит огонь» как в прямом, так и в переносном смысле. Оказывается, сразу после свадьбы будущий дрессировщик устроил романтический вечер при свечах и едва не спалил весь дом.

Впрочем, характеры у обоих всё-таки разные: супруга спокойная, а сам артист энергичный. Но это не становится преградой.

Столько лет мы вместе, а до сих пор в форме, — похвастал Куклачёв.

Ранее NEWS.ru писал, что дрессировщик заранее написал завещание, чтобы избавить своих близких от битвы за наследство.