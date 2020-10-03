Кудрявцева выиграла первый суд против Разина

https://static.news.ru/photo/21cb1332-0577-11eb-80ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева выиграла первый суд против продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Я взрослый человек, обладатель недюжинного терпения, но иногда даже ему приходит конец. Один немужик, которого я презираю, с регулярной периодичностью распространяет обо мне сведения, не соответствующие действительности. Этот факт установлен решением суда. Первый суд выигран, — похвасталась светская львица в Instagram.

По её словам, это только начало, так как будут другие судебные процессы.

В свою очередь подписчики пожелали звезде удачи. По их словам, продюсера давно надо было наказать, так как он нелестно отзывался не только о ней, но и о других артистах.

Как писал NEWS.ru, Разин назвал «полной чушью» сообщения о том, что экс-солист группы Юрий Шатунов выиграл «какой-то» суд. Речь идёт о решении Арбитражного суды Москвы, удовлетворившего иск Шатунова о правах на песни ансамбля. Продюсер легендарной группы начала 90-х уверен, что никто из её бывших солистов не имеет права петь песни «Ласкового мая». Со страниц своего Instagram Разин обратился к поклонникам, заявив, что выносившая решение судья даже «не видела в глаза» ни самого продюсера, ни правообладателя. К тому же суд даже не уведомил Разина о начале процесса, сообщил музыкант.