Козловский растрогал поклонников милыми фото с маленькой дочкой

Данила Козловский опубликовал фотографии, вызвавшие бурю эмоций у поклонников. Артист растрогал фанатов кадрами с маленькой дочкой Одой-Валентиной.

Милые семейные фотографии актёр опубликовал на своей странице.

«Дочь, годик и пять», — подписал один из снимков Козловский.

На всех фотографиях артист тщательно скрывает лицо ребёнка и показывает её только со спины. На одном из кадров Ода-Валентина играет за столом в поп-ит на террасе с видом на Средиземное море, на другом актёр держит девочку на руках и нежно улыбается.

Последний снимок и вызвал бурную реакцию поклонников кинозвезды. Они отметили, как трогательно выглядят объятия молодого отца и малышки. «С какой любовью вы смотрите на свою королеву! Папы, они такие: дочек обожают», «Бусинка! Счастья вам!», «Какая милая фотография! Дети — это наше счастье», наперебой восторгаются в комментариях пользователи.

Снимок впечатлил не только зрителей, но и коллег по цеху Козловского. Не менее восторженный комментарий оставила продюсер Нателла Крапивина:

Как ты на неё смотришь, — восхитилась она.

Ранее стало известно, что самые популярные современные российские актёры Александр Петров и Данила Козловский впервые сыграют вместе. Артисты в настоящее время снимаются в сериале Валерия Тодоровского «Надвое» для «России 1».