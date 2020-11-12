Королёва вступилась за Дзюбу и разозлила своих поклонников

https://static.news.ru/photo/d89a206e-2465-11eb-9e57-fa163e074e61_660.jpg Фото: koroleva__star/Instagram.com

Российская певица Наташа Королёва отреагировала на инцидент с публикацией скандального откровенного видео с футболистом Артёмом Дзюбой и призвала власти и общество искать виновных и акцентировать внимание не на компромате, а на том, что он краденый.

Певица написала в своём Instagram, что власти должны, наконец, обратить внимание на призывы звёзд шоу-бизнеса сделать законы о неприкосновенности частной жизни работоспособными. Королёва согласилась с вопросами, которые поставила ранее телеведущая Ксения Собчак.

Почему все СМИ акцентируют внимание на контенте, а не на том, что это УКРАДЕННЫЙ контент с личного телефона, и не на шантажистах/ взломщиках/распространителях личной информации?! Эти люди — преступники, которые должны быть наказаны, — заявила Королева.

Певица выразила надежду, что 23-я статья Конституции будет не декларативной, а работающей, что позволит остановить «этот информационный беспредел».

Однако заявления певицы вызвали негативную реакцию её поклонников, которые припомнили Королёвой публикацию её интимных видео еще в 2015 году и заметили, что не было бы компромата, не было бы и кражи.

Как сообщал NEWS.ru ранее, певица Наташа Королёва предупредила звёздные семьи о том, что авторы телевизионных шоу могут втянуть их в скандалы с изменами. Знаменитость опубликовала в Instagram ролик, в котором показала много известных пар: Владимира Преснякова и Наталью Подольскую, Олега и Марину Газмановых, Павла Волю и Ляйсан Утяшеву.

Сама Королёва в последние полгода — одна из самых обсуждаемых звёзд шоу-бизнеса из-за измен, в которых признался её муж Сергей Глушко (Тарзан).