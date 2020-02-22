https://static.news.ru/photo/99a48f94-557f-11ea-ab69-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Легенда советской эстрады, народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал скандальное видео на песню Till the End, которую исполнил немецкий музыкант Тилль Линдеманн.

По мнению Лещенко, таких проектов, как группа Rammstein, лидером которой является Линдеманн, очень много. Поэтому такие артисты и создают подобные «конфликтные вещи», чтобы «лишний раз поговорили, лишний раз попиариться», сказал он в эфире «Говорит Москва».

Скандальный клип Till the End солист Rammstein выпустил в рамках своего электронного проекта, в название которого входит русское матерное слово на букву «х». По сюжету видео, опубликованного на порносайте, музыкант в образе директора завода в Санкт-Петербурге пытается изнасиловать супругу своего брата-космонавта, сыгранную украинской певицей Светланой Лободой.

Народный артист не считает свои рассуждения ханжескими, так как всё это ему претит. Лещенко считает Россию православной и нравственной страной со своими принципами и устоями.

Всё это очень непростая вещь. Поэтому в чужой огород со своими уставами лезть не надо, — уверен Лев Валерьянович.

Он уверен, что подобный принцип искусства, основанный на безнравственности, рассчитан только на эпатаж.

Как писал NEWS.ru, ранее российская телеведущая и депутат Государственной думы Оксана Пушкина заявила, что готова помочь девушкам, снявшимся в скандальном клипе немецкого артиста. После выхода ролика задействованные в нём россиянки начали получать многочисленные угрозы.