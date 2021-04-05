«Кое-что натворила»: Маша Малиновская рассказала о грозящем ей аресте

https://static.news.ru/photo/78af25ae-95fe-11eb-908b-96000091f725_660.jpg Маша Малиновская Фото: malinovskaya_tv/instagam.com

Телеведущая Маша Малиновская призналась, что совершила правонарушение, за которое её могут посадить в тюрьму на 15 суток. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам девушки, она решила рассказать о случившемся сама.

Так, я кое-что натворила, и будет лучше, если вы узнаете это от меня. В этом месяце я совершила административное правонарушение и, возможно, сяду за решетку до 15 суток, — написала Малиновская.

Как пояснила она изданию StarHit.ru, речь идёт о конфликте на автостоянке. Малиновская хотела припарковаться и попросила водителя другого авто подвинуться на 10 сантиметров, чтобы встать на свободное место. Вместо этого он «послал» её и продолжил стоять, занимая сразу два места. В результате она не смогла припарковаться и, выруливая, коснулась его двери.

При этом Малиновская уверяет, что не виновата в повреждении чужого автомобиля, поскольку это «физически невозможно».

Мой первый муж был рейдером. Второй отсидел за мошенничество, отец моего сына — криминальный авторитет, и, кажется, я собрала флеш-рояль, — отметила телеведущая в соцсети.

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