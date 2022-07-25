Клава Кока продала билет на свой концерт за 10 млн рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Клава Кока

Певица Клава Кока установила рекорд среди звезд российского шоу-бизнеса, продав билет на свой концерт за 10 млн рублей. Об этом певица рассказала блогеру Иде Галич в рамках VK Fest в Санкт-Петербурге. За подобную стоимость исполнительница пообещала покупателю не только попасть в VIP-зону, но и постоять с ней на одной сцене, пишет «КП-Екатеринбург».

Эта девочка недавно купила себе в подарок машину за 9 млн и одновременно с этим продает билет на свой концерт за 10 млн, — воскликнула Галич.

В ответ на это Кока отметила, что билет уже продан, толпа фанатов зашумела от удивления. Диалог между подругами прошел по видеосвязи: певица позвонила блогеру из Санкт-Петербурга в Москву.Большой концерт певицы под названием «Magic Show Бал Клавы Коки» пройдет в Москве 23 октября на ЦСКА Арене.

Ранее стало известно, что Баста, «Звери» и PHARAOH в числе других музыкантов и коллективов выступят на летнем фестивале VK Fest в парке Горького. Его гости смогут также услышать хиты в исполнении «Руки Вверх», Клавы Коки, Егора Крида и Ёлки.