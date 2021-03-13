Киркоров опешил, увидев свой редкий портрет в номере участника шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/41426538-8535-11eb-a1c4-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из программы "Маска"

Участник шоу «Маска» на НТВ в костюме Неваляшки подготовил сюрприз для председателя жюри Филиппа Киркорова. На сцену, где проходило его выступление, он поместил портрет короля российской эстрады от 1988 года.

На портрете Киркорову 18 лет, это снимок с кинопробы к фильму Светланы Дружининой «Синдбад-мореход». Фильм на экраны так и не вышел, а певец фактически забыл об этих пробах.

Неваляшка пел песню охотников за привидениями, фото стояло на столе, имитированном под заброшенную комнату, с пылью и паутиной. Киркоров моментально узнал не только фото, но и обстановку.

Боже мой, это же я! Это снимок с кинопроб! А комната — это второй этаж на таганке, где всё так и было, — вскричал король эстрады, имея в виду свои апартаменты.

В интерьере с собственным портретом Киркоров увидел какую-то явную подсказку. Это поняли все члены жюри, но сопоставления и воспоминания ни к чему не привели: артист в Неваляшке сумел снова удивить всех красочным необычным номером. Подыгрывали участнику танцоры в форме охотников, а фон создавали участники балета в простынях и на гироскутерах, изображавшие привидения.

Смысл песни, обстановка и профессиональное исполнение настолько не совпадали с неуклюжим костюмом Неваляшки, что зрители и жюри веселились от души, глядя, как маска смешно вытягивает ноги в оранжевых тапочках, подтанцовывая балету.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители шоу «Маска» пришли к единодушному мнению, кто скрывается в костюме Неваляшки. По их мнению, это Юрий Гальцев, который начинал свою карьеру как музыкант, о чём не раз рассказывал со сцены.