Кэтрин Зета-Джонс надела на свидание «платье мести» 18-летней давности

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс отправилась на свидание с супругом Майклом Дугласом в фиолетовом «платье мести», которое Джессика Симпсон надевала 18 лет назад после разрыва с Ником Лаше, пишет Daily Mail. Британскую актрису заметили папарацци на прогулке в итальянском городе Портофино.

Выбранное ей платье было создано французским модельером Эмануэлем Унгаро. Оно получило название «платье мести» из-за скандального разрыва Симпсон с Лаше.

Макси-платье выполнено в темно-фиолетовом цвете с цветочным узором. Спереди сделан V-образный вырез, а талию подчеркивают рюши с различными узорами. Свой образ Кэтрин Зета-Джонс дополнила большими сережками, ожерельем и стильными солнцезащитными очками.

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