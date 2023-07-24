Дженнифер Лопес исполнилось 54 года: самые провокационные образы певицы

Фото: Jennifer Lopez/Instagram.com/Global Look Press

Дженнифер Лопес, 2018 год

Известной певице и актрисе Дженнифер Лопес 24 июля исполнилось 54 года.

В день рождения Дженнифер Лопес опубликовала в Twitter фотографию в нижнем белье. «Подготовка к празднованию», — написала певица.

В июле 2022 года Дженнифер Лопес вышла замуж за американского актера и режиссера Бена Аффлека. Они познакомились в 2002 году, а в 2003-м расстались, так и не заключив брак. В 2021 году Аффлек и Лопес возобновили отношения и через год поженились.

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