Известной певице и актрисе Дженнифер Лопес 24 июля исполнилось 54 года.
В день рождения Дженнифер Лопес опубликовала в Twitter фотографию в нижнем белье. «Подготовка к празднованию», — написала певица.
В июле 2022 года Дженнифер Лопес вышла замуж за американского актера и режиссера Бена Аффлека. Они познакомились в 2002 году, а в 2003-м расстались, так и не заключив брак. В 2021 году Аффлек и Лопес возобновили отношения и через год поженились.
Самые провокационные образы певицы — в фотогалерее NEWS.ru
Фото: Alec Michael/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Дженнифер Лопес выступает на церемонии вручения наград World Music Awards 2010
Фото: John Barrett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Дженнифер Лопес выступает в Air Canada Center в Торонто в 2012 году
Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Дженнифер Лопес дает бесплатный концерт в The State Farm Neighborhood Sessions. Орчард-Бич, штат Нью-Йорк, 2014 год
Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press
Дженнифер Лопес выступает во время Gets Loud for Hillary Clinton на концерте GOTV в Майами, 2016 год
Фото: Christopher Smith/AdMedia/Global Look Press
Дженнифер Лопес в Метрополитен-музее Института костюма, 2018 год
Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Дженнифер Лопес на мировой премьере фильма «Второй акт», 2018 год
Фото: AUG/face to face/Global Look Press
Дженнифер Лопес на 91-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде, 2019 год
Фото: Maurice Ross/The Photo Access/Global Look Press
Дженнифер Лопес выступает на iHeartRadio Fiesta Latina 2019 в Майами
Фото: HFPA Photographer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Дженнифер Лопес на 77-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус», 2020 год
Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дженнифер Лопес выступает на Таймс-сквер в канун 31 декабря 2020 года
Фото: Tadayuki YOSHIKAWA/AFLO/Global Look Press
Дженнифер Лопес выступает на гала-ужине IATA AGM 2022