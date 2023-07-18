Сделку Меган Маркл с Dior отменили Daily Mirror: Dior не подпишет контракт с Меган Маркл из-за ее дурной репутации

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Супруга принца Гарри и американская актриса Меган Маркл не подпишет контракт с модным брендом Dior из-за своей дурной репутации, пишет Daily Mirror. Сделку отменили после заявлений главы платформы Spotify Билла Симмонса, который назвал Сассексов «чертовыми мошенниками» после расторжения контракта на $20 млн. Spotify удалил подкаст Меган и принца Гарри «Архетипы» из-за того, что за прошедший год они выпустили всего 12 эпизодов.

Ранее ходили слухи, что Меган должна была присоединиться к Роберту Паттинсону и Эмме Радукану в качестве лица Dior, а некоторые заявляли, что она получит более $20 млн за трехлетний контракт. Однако похоже, проект закончился, даже не начавшись, — пишет издание.

По данным источников газеты, представитель Dior отрицает, что в последнее время у бренда были какие-либо контакты с Меган, уверяя, что никаких переговоров о сделке не велось.

Королевский биограф Том Бауэр считает, что «совместные предприятия пары разваливаются» одно за другим, а Меган трудно продавать свой бренд, потому что она «очень противоречивая». Бауэр усомнился в том, что принц Гарри сможет снять документальный фильм Netflix в Африке, поскольку у него серьезные проблемы.

Они пожинают плоды того, что сами же посеяли после скандального интервью у Опры [Уинфри], им очень трудно поддерживать репутацию. Я не верю, что Гарри сможет снять интересный документальный фильм об Африке. У Гарри большие проблемы, — сказал Бауэр.

Ранее сообщалось, что Маркл может стать самой влиятельной персоной в мире после подписания контракта с Dior. Эксперт по сотрудничеству с брендами Ник Эде заявил, что гонорар актрисы за один только пост с упоминанием бренда составит не менее 200 тысяч фунтов стерлингов. Заключив сделку с Домом моды, Маркл сможет зарабатывать миллионы и получать больше денег, чем Ким Кардашьян от Dolce & Gabbana, отметил Эде.