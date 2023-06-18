«Потратят миллионы»: Маркл может заключить контракт с известным Домом моды Daily Mail: Меган Маркл получила предложение стать лицом Dior

Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Супруга принца Гарри и американская актриса Меган Маркл получила предложение стать лицом модного Дома Dior и в ближайшее время контракт будет подписан, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники. Эксперт по сотрудничеству с брендами Ник Эде заявил, что гонорар Маркл за один только пост с упоминанием бренда составит не менее 200 тысяч фунтов стерлингов.

По словам Эде, заключив сделку с Домом моды, бывшая американская актриса сможет зарабатывать на этом миллионы и получать больше денег, чем Ким Кардашьян от Dolce & Gabbana.

Меган уже является одним из самых обсуждаемых и фотографируемых людей, поэтому сотрудничество с брендами — это прибыльный шаг. У всей семьи Кардашьян были коммерческие отношения с Dolce and Gabbana, которые оказались огромными. Маркл может быть связана, например, с Dior: компания вместе с ней может зарабатывать миллионы. Меган может получать сотни тысяч за один пост, если станет лицом Dior, — приводит Daily Mail слова инсайдера.

Газета отмечает, что сотрудничество Маркл с Dior вполне логичное, поскольку герцогиня многократно появлялась на официальных мероприятиях в нарядах французского бренда.

Ранее Маркл и ее супруг принц Гарри разорвали контракт на $20 млн с сервисом Spotify. Директор компании Билл Симмонс назвал их «чертовыми аферистами» после обнуления контракта. Известно, что за два с половиной года вышел только один сезон авторского подкаста герцогини Сассекской «Архетипы», состоящий из 13 выпусков.