Директор Spotify назвал принца Гарри и Меган Маркл «чертовыми аферистами» Директор Spotify Симмонс назвал принца Гарри и Меган Маркл «чертовыми аферистами» из-за подкастов

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Директор Spotify Билл Симмонс назвал принца Гарри и Меган Маркл «чертовыми аферистами» после расторжения контракта на $20 млн, заключенного между супругами и сервисом, сообщает Deadline. Предприниматель отметил, что за два с половиной года вышел всего один сезон авторского подкаста герцогини Сассекской «Архетипы», состоящий из 13 выпусков.

Чертовы аферисты. Вот как нужно было назвать подкаст. Мне стоит напиться и рассказать историю о том, как я помогал Гарри в Zoom с идеей для подкаста. Одна из моих лучших историй, — заявил Симмонс.

Некоторые источники сообщают, что герцог и герцогиня Сассекские пересматривают свои сделки, чтобы найти лучшие партнерские отношения для контента. Кроме того, собеседники полагают, что «Архетипы» могут оказаться на другой площадке.

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские могут подать в суд на шоураннеров мультсериала «Южный парк» Трея Паркера и Мэтта Стоуна после выхода эпизода с пародией на них. Так, официальный представитель династии Нил Шон заявил, что адвокаты изучают вышедшие серии с Гарри и Меган, а также следят за выходом новых эпизодов.