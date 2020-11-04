Не брала чужого: Карпович ответила хейтерам за развод Прилучного

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Актриса Мирослава Карпович, ставшая известной после съёмок в сериале «Папины дочки», ответила тем, кто считает её виновной в разрушении семьи Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Девушка заверила, что её совесть перед Богом абсолютно чиста и что она готова за всё перед ним ответить.

Карпович добавила, она не понимает, почему многие люди возомнили себя богами и поливают ее грязью. Как заметила актриса, ее

Мама научила меня не брать чужого. Пусть не всем земным жителям это видно, но сверху все отлично разглядели и в курсе моих поступков, — написала актриса в Instagram

Она поблагодарила всех друзей за поддержку в непростой для неё момент жизни.

Вместе с тем, она также выразила благодарность и хейтерам, которые проклинали её и обвиняли во всех бедах. Без них, отметила Карпович, баланс планеты был бы явно нарушен.

Актёрская семья Прилучного и Муцениеце официально распалась в феврале 2020 года, когда был оформлен развод. Новоявленный холостяк познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. По слухам, именно она стала причиной его разлада в семье.

Прилучного и «папину дочку» неоднократно замечали вместе. Однако недавно в светской тусовке стали поговаривать, что он уже бросил и Карпович. Тем не менее, как писал NEWS.ru, их вновь заметили вместе: на этот раз — за покупками в супермаркете.