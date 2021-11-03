«Как это было круто!»: Моисеев произвёл фурор архивным фото с Пугачёвой

Борис Моисеев заставил зрителей испытать ностальгию, опубликовав архивное фото с Аллой Пугачёвой 80-х годов. Снимок, сделанный более 30 лет назад, артист опубликовал в своём Instagram.

На фото начинающий танцор запечатлён с двумя танцовщицами из ансамбля «Экспрессия» и Аллой Пугачёвой в центре. Сам Моисеев выглядит шикарно и почти неузнаваем — у него тёмные густые волосы и борода.

Из архива, — подписал снимок артист.

Подписчики тут же отреагировали на фотографию, на многих нахлынула ностальгия. «Классная фотка! Первый состав „Экспрессии“! Как это было круто!», «Шикарно! Прям, как Army of Lovers», «Борис, помню вас в детстве в 1980-х, вы всегда мне казались не советским... Выставляйте почаще ваши фото из архива», наперебой делятся эмоциями с артистом в комментариях пользователи.

Борис Моисеев стал известен благодаря Алле Пугачёвой. Именно она заметила его в Юрмале и с помощью певицы танцор смог попасть на большую сцену. В 2010 году Моисеев из-за напряжённого графика работы и переутомления перенёс первый инсульт. Он восстановился, но через пять лет закончил гастроли. В 2020 году артист снова перенёс инсульт, от которого оправляется до сих пор.

Ранее Борис Моисеев рассказал о своём здоровье после двух инсультов. Журналисты отметили, что голос певца «не изменился и узнаваем». Общаться с актёром прессе помогал его экс-директор и друг Сергей Горох, шоумену с трудом даются длинные фразы.