Известный российский блогер совершил каминг-аут Популярный российский видеоблогер Калинкин совершил каминг-аут

Фото: Социальные сети Евгений Калинкин

Евгения Калинкин

Известный российский видеоблогер Евгений Калинкин совершил каминг-аут. Ролик, в котором он совершил чистосердечное признание перед своими подписчиками, опубликован на YouTube. По его словам, в течение всей жизни он слышал «ужасные вещи» касательно своей ориентации.

Я гей из России, и я не определяю себя исключительно через свою сексуальную ориентацию, но на протяжении всей своей жизни слышу какие-то ужасные вещи, — высказался блогер.

После на странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) Калинкин отметил, что он не хочет прятаться от общественности и косых взглядов, скрывая свою истинную ориентацию.

Я понял, что молчу и прячусь, словно преступник. Я не преступник и не хочу ни от кого прятаться. Я просто хочу, чтобы любовь победила. И любовь победит, — написал он.

Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут. В интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко она призналась, что у нее есть девушка. Также она поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая в июне тоже совершила каминг-аут.