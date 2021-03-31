Известный хоккеист бросил тяжелобольную жену за «избиение детей»

https://static.news.ru/photo/f3e42c98-9288-11eb-8615-96000091f725_660.jpg Фото: Россия 1 / youtube

Экс-супруга российского хоккеиста Михаила Варнакова Ольга рассказала, что муж забрал у неё детей и ушёл, когда она была тяжело больна. Она умоляла его дать ей возможность видеться с ними, однако в один прекрасный день мужчина якобы взял двух младших дочерей понянчиться и не вернул.

В передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» Ольга Варнакова рассказала , что официально она развелась с мужем 2,5 года назад, но отношения начали портиться более трёх лет назад.

У человека нет сердца. Ну как можно у матери забрать детей. Мне хочется их обнять, поцеловать, — рассказала девушка.

По данным Малахова, экс-супруга Михаила перенесла трепанацию черепа, у неё обнаружили опухоль мозга. Однако супруг заявляет, что он не похищал детей, а спас от непутёвой матери. Ольга якобы пристрастилась к алкоголю, выпивала на глазах у детей и поднимала на них руку. Он зачитал диагноз девушки.

Психически-поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя, синдром зависимости второй степени и синдром отмены средней степени тяжести, — сказал он.

Также в выписке сказано, что у женщины была ремиссия в 2019 году. Именно в этом состоянии её выписали из клиники.

Ольга в свою очередь отметила, что Варнаков перед разводом часто посещал «то ли гадалку, то ли ясновидящую», которая была другом его семьи. Она даже на свадьбе обвиняла возлюбленную хоккеиста в игре на публику и неискренности её чувств к Михаилу. Такого же мнения придерживается мать спортсмена. Она уверяет, что Ольге всегда были нужны только деньги мужа, она всё время игнорировала троих детей, ходила на фитнес и занималась собой.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Андрей Малахов представил сенсационное интервью, которое дала его передаче бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина. На шоу 38-летняя Алиса Казьмина предстала практически без носа. При этом видео начинается просьбой убрать детей от экранов.