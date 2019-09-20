https://static.news.ru/photo/3966ce28-dbfc-11e9-be7a-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Радиоведущая Алла Довлатова назвала враньём информацию о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по неподтверждённым данным врачи диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга четвёртой степени — глиобластому.

Я знаю, что всё, что говорилось раньше, было враньем... Пока Пётр (муж Анастасии, фигурист Пётр Чернышёв. — News.ru) не сообщил всё сам, — высказала свою точку зрения Довлатова в беседе с «Телепрограммой.pro».

При этом известный журналист Армен Гаспарян поддержал мнение радиоведущей, добавив, что все «новости» со ссылкой непонятно на кого доверия не вызывают. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что у Заворотнюк действительно «тяжёлый диагноз», однако высказал неуверенность в том, что она действительно была в коме.

У человека тяжёлый диагноз — безотносительно того, была она в коме или не была, — сказал он.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Врач-анестезиолог «Фрау Клиник» Наталья Ахтямова прокомментировала информацию о выходе из глубокой комы популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 13 сентября находится в критическом состоянии из-за агрессивной опухоли мозга четвёртой стадии — глиобластомы. По её словам, это было бы чудом на фоне слухов о развитии полиорганной недостаточности, пневмонии и даже сепсиса.

Ранее News.ru писал о том, что главврач Городской клинической больницы № 71 города Москвы и известный телеведущий Александр Мясников назвал попытку омоложения с помощью стволовых клеток возможной причиной развития глиобластомы у актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, нет никаких медицинских подтверждений безопасности применения стволовых клеток.