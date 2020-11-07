«Излучайте любовь и секс»: Айза Долматова поддержала Дзюбу

https://static.news.ru/photo/1f9a341e-21cc-11eb-abb2-fa163e074e61_660.jpg Айза Долматова Фото: instagram.com/aizalovesam

Рэп-исполнительница Айза Долматова поддержала российского футболиста Артёма Дзюбу после появления в Сети нашумевшего видео предположительно с участием спортсмена.

Хочу поддержать [Артёма] Дзюбу и сказать, что нет ничего прекраснее здоровой сексуальности, излучайте любовь и секс, мои дорогие взрослые подписчики, — написала женщина на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

На записи он якобы лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов также поддержал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу после появления в Сети скандального видео с его предположительным участием. Сам форвард никак не комментирует ситуацию, закрыв , однако, свой Instagram для комментариев. Пока неизвестно, будет ли футболист каким-либо образом наказан. Впрочем, подобные эпизоды часто встречают с осуждением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исполнивший роль Капитана Америки актёр Крис Эванс случайно продемонстрировал своим подписчикам интимное фото. 39-летний актёр в сторис Instagram решил показать запись с экрана iPhone, как его семья играет в Heads Up. В конце ролика случайно открылась галерея, откуда воспроизводилось видео, и там среди снимков фанаты увидели фото обнажённых мужских гениталий.

Айза Долматова также «отметилась» в Интернете подобным инцидентом. Рэп-исполнительница случайно опубликовала снимок своих гениталий в сторис Instagram. Через минуту она его удалила. Однако скриншоты всё равно появились в Telegram-каналах.