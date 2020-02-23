Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: nastyaivleeva/instagram.com

Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и рэпер Алексей Узенюк находятся в австрийской Вене. Перед поездкой влюблённые кардинально сменили свои причёски. Поклонники звёздной пары пришли в восторг от внешнего вида своих кумиров.

Ивлеева покрасилась в розовый цвет, а Элджей — в фиолетовый. Они были одеты преимущественно в тёмные цвета, из-за чего их образ начал казаться фантастическим.

Вы выглядите, как Джокер и Харли Квинн! — написал один из подписчиков Ивлеевой под её постом.

Как писал NEWS.ru, ранее Ивлеева заявила, что худой ей помогает оставаться правильный завтрак, а не наркотики. Предположение, что девушка остаётся худой из-за наркотиков, неоднократно высказывали некоторые из её подписчиков.

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