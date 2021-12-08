«Хватит уже свободы слова»: зачем Бастрыкин взялся за популярных рэперов

Певцы и продюсеры высказались о поручении руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить творчество известных рэперов Noize MC и Оксимирона на экстремизм, а также об обвинениях главы СК в адрес Моргенштерна о торговле наркотиками в соцсетях, после которых исполнитель покинул Россию и отменил свои ближайшие концерты. Что означает повышенное внимание Следкома к популярным музыкантам — репрессии или заботу о молодёжи, действительно ли треки рэперов опасны для общества или их преследуют по политическим мотивам, — в материале NEWS.ru.

«Сегодня круто быть преследуемыми властью»

Начало скандалу с проверкой текстов Оксимирона и Noize MC положил сатирический пост блогера Дмитрия Якушева, опубликовавшего в Сети письмо от имени безымянной «группы патриотов». Авторы шуточного обращения к Александру Бастрыкину поблагодарили главу СК за отъезд Моргенштерна из страны и попросили обратить внимание на Noize MC и Оксимирона, «преступная деятельность» которых якобы «стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО». Сам блогер Якушев уже успел публично заявить, что «группа патриотов» — это вымышленные персонажи, а сатирическое письмо, где говорилось, что в треках рэперов можно найти «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов» и «реабилитацию нацизма и экстремистской деятельности», сочинил он сам.

Мирон Фёдоров / Оксимирон miron.official/facebook.com

После этого руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов сообщил NEWS.ru о намерении обратиться к Александру Бастрыкину с требованием «уже по-настоящему» изучить тексты треков рэперов на предмет нарушений закона. К каким выводам придёт доследственная проверка, пока никто не знает.

Представители Оксимирона и Noize MC заявили NEWS.ru, что оба артиста отказываются комментировать тему проверок их творчества Следственным комитетом. А опрошенные NEWS.ru коллеги музыкантов — исполнители и продюсеры — разошлись во мнениях о причинах и последствиях пристального внимания подчинённых Александра Бастрыкина.

Продюсер Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (1983–2019), выразил недоумение действиями СК. Он задался вопросом, не вернулся ли в страну 1937 год.

У нас что, возвращается 1937 год, начинаются репрессии и аресты? Угрозу для общества могут представлять не рэперы, а именно такого рода запреты. Запретами, я считаю, был разрушен Советский Союз. Если и должна быть цензура, то точно не такая. В данном варианте ситуация напоминает ловлю мышей в стоге сена, — высказался Александр Толмацкий.

Продюсер напомнил, что большинству рэперов 20–25 лет, и выразил мнение, что они сами со временем перерастут высказывания и поступки, свойственные их возрасту.

Иван Алексеев / Noize MC noizemc/facebook.com

Певец, продюсер, один из родоначальников хип-хоп-культуры в России Влад Валов (Шеff) тоже не увидел ничего криминального в текстах рэперов, которых проверяет СК. Он назвал треки Noize MC «нормальным альтернативным роком», а Оксимирона — «так себе средненькими». По мнению Влада Валова, тексты обоих исполнителей — «безобидный детский лепет».

У Оксимирона тексты слабенькие, рифма ради рифмы, нераскрытые темы. Сам Оксимирон напоминает мне человека, который последние несколько лет благополучно жил за границей, а на родину вернулся исключительно с целью продать подороже свой музыкальный альбом. Весьма среднего, кстати, качества. Он похож на бизнесмена средней руки, но уж точно не на борца с системой. За что его наказывать? Не за что, — счёл Влад Валов.

Продюсер отметил, что проверка Следственного комитета может быть выгодна Noize MC и Оксимирону с точки зрения пиара. Шеff предположил, что новость о проверке резко подхлестнула внимание к творчеству рэперов, и даже те, кто ранее не интересовался ими, теперь «полезут гуглить их треки».

Ещё и фанатов прибавится. Так как сегодня круто быть несчастными и типа преследуемыми властью, — подчеркнул музыкант.

«Эти рэперы в тюрьме должны сидеть!»

Рэпер Рома Жиган не согласился с Толмацким и Валовым. Он предложил Следкому проверить не только Noize MC и Оксимирона, к которым у него лично претензий нет, но и десятки других исполнителей. Так как они, по убеждению Жигана, текстами своих песен, в которых порой звучат призывы к насилию или сведению счётов с жизнью, негативно влияют на молодёжь. Музыкант назвал действия Бастрыкина «мягкими», заявив, что, будь его воля, он бы «лично свозил некоторых рэперов вместе с их текстами в посёлок Мирный, скидывал в шахту и заливал бетоном».

Роман Жиган romajigan/vk.com

Жиган выразил мнение, что ряды рэперов «давно пора почистить», и призвал начать с Моргенштерна. По мнению музыканта, «уже понятно, что свобода слова к хорошему не приводит».

Хватит уже свободы слова. Когда приходит *** (нецензурное слово. — NEWS.ru) с «666» на лице и говорит (в интервью Даниле Поперечному. — NEWS.ru), что он порождение дьявола и послан на землю, чтобы «дебилизировать общество и прекратить его популяцию», о какой свободе слова мы говорим? Человек должен нести ответственность за то, что он говорит и делает, а кумир молодёжи ответственен вдвойне, — объяснил Жиган.

Актёр и шансонье Олег Протасов признался, что ему совершенно не важно, было «письмо патриотов», положившее начало проверке рэперов, шуткой или нет. По мнению исполнителя, «эти ребята всех достали — не конкретные два (Оксимирон и Noize MC. — NEWS.ru), а рэп-тусовка в целом». Он призвал «не смешивать всех рэперов в одну кучу».

Есть нормальные — Тимати, Серёга, Баста, они собирают залы и рассказывают о жизни под музыку. Они не позволяют себе того, что некоторые другие рэперы, которые несут грязь и негатив, разлагают молодёжь. Они в тюрьме должны сидеть! А то распоясались. Каждый *** (нецензурное выражение. — NEWS.ru) возомнил себя рэпером и несёт чушь. Раньше мы девчонкам во дворе пели «Яблоки на снегу, розовые на белом». А эти своим девчонкам что поют? Петушня! — заявил Олег Протасов.

Певец выступил за введение цензуры в России и призвал Следственный комитет ещё плотнее заняться творчеством рэперов. Протасов одобрил действия Александра Бастрыкина и выразил надежду, что глава СК сможет «наконец приструнить этих ребят».