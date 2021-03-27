Ходченкова поразила поклонников пленяющим танцем на пилоне

https://static.news.ru/photo/4e8a4912-8fc7-11eb-8c60-96000091f725_660.jpg Светлана Ходченкова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Светлана Ходченкова увлеклась танцами на пилоне. Своими успехами артистка решила поделиться с подписчиками в Instagram и опубликовала фрагмент танца.

В ролике 38-летняя актриса в чёрном бюстгальтере и сексуальных сапогах на большой платформе элегантно вращается под музыку вокруг шеста. Дополняет зрелище струящийся из окна дневной свет.

Полетали, — подписала Ходченкова видео.

Поклонники оценили успехи Светланы Ходченковой, а особенно её прекрасную спортивную форму.

«Господь всемогущий», «Очень красиво! Эффект объёмного света, как вишенка на торте», «Идеальное тело», «Ноги от ушей и фигура супер», написали пользователи в комментариях.

Ранее Ходченкова заявила, что очень любит сниматься в постельных сценах из-за сексуальности, страсти и нежности таких эпизодов, а зрители действительно замечают, насколько она в них хороша. Российская актриса рассказала, что любит сцены секса в кино чисто с профессиональной точки зрения, сообщал NEWS.ru.