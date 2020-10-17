Ходченкова рассказала, за что обожает съёмки в постельных сценах

https://static.news.ru/photo/ab3c2e50-10e2-11eb-add5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российская актриса Светлана Ходченкова заявила, что очень любит сниматься в постельных сценах из-за сексуальности, страсти и нежности таких эпизодов, а зрители, действительно, замечают, насколько она в них хороша.

Ходченкова отметила, что любит сцены секса в кино чисто с профессиональной точки зрения. Если такая сцена оправдана, то выглядит это, как правило, нежно и страстно, добавила актриса, пишут «7 Дней».

Мне очень нравится. Никуда не денешься. Если постельные сцены сценарно оправданы, то я нормально к этому отношусь, — рассказала она.

Ходченкова добавила, что ей везёт с партнёрами, у которых хорошее чувство юмора. И если зритель видит сексуальность в таких сценах, то актёры во время съёмок таких эпизодов нередко «тупо ржут», заметила она.

Актриса также сказала, что после наиболее удачных сцен секса в кино партнёры актёров в жизни даже начинают их ревновать к партнёрам по съемочной площадке. Такие замечания Ходченкова, по её признанию, встречает как комплимент тому, насколько она хорошая актриса.

Как сообщал NEWS.ru, в начале 2020 года Светлана Ходченкова на церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл» появилась в обтягивающем жёлтом платье, чем окончательно развеяла слухи о своей беременности.

Перед этим Ходченкова поделилась с подписчиками своим фото без макияжа и фотошопа. Снимок актрисы вызвал множество одобрительных комментариев.