Харламов заработал на разводе с Кристиной Асмус

https://static.news.ru/photo/138d6958-26e9-11eb-8016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Известный российский комик Гарик Харламов не остался внакладе после развода с актрисой Кристиной Асмус и получил максимум внимания от СМИ и поклонников в соцсетях, а также новые выгодные контракты.

После развода Гарика Харламова с Кристиной Асмус дела у известного комика пошли в гору. В данный момент пара уже мирно договорилась об алиментах для дочери Анастасии и делит имущество. По данным СМИ, квартира в центре Москвы остаётся у Харламова, а вот загородный дом на Рублёвке — у Асмус и дочери, пишет Teleprogramma.

При этом Харламов является хорошо обеспеченным человеком. По данным Forbes, совокупный доход комика за год составил 232 млн рублей (19,3 млн рублей в месяц). При этом поклонники в соцсетях очень сочувствуют Харламову и комментируют «недостаток тепла и ласки», который теперь образовался в жизни звезды.

Вокруг развода Харламова и Асмус возник достаточно серьёзный информационный шум, хотя пара пыталась разойтись по-тихому. Но именно этот шум теперь позволяет Харламову зарабатывать на хайпе — он получил новый выгодный рекламный контракт, условия которого пока не разглашаются. Заблистал Харламов и в сериале «Гусар», где сыграл главную роль. Кроме этого, в период пандемии, когда у всех деятелей шоу-бизнеса упали доходы, комик получает приглашения на корпоративы и праздники, уточняет издание.

Как писал NEWS.ru, инициатором расставания с Харламовым была Асмус. Шоумен до последнего пытался сохранить брак. Адвокат девушки Марина Дубровская отметила, что во время бракоразводного процесса актёр пытался наладить отношения с супругой, но Асмус приняла решения остаться друзьями ради дочери.