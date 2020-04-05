Шоу-бизнес

Гузеева закрыла комментарии и пожелала «уродам самоубиться»

05:42, 05 апреля 2020 87
Лариса Гузеева Лариса Гузеева Фото: Roman Denisov/Russian Look

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева попросила прощения у поклонников за закрытие комментариев и удаление сообщений в социальной сети Instagram.

Телеведущая объяснила свой поступок тем, что устала от активности недоброжелателей, и пожелала «уродам самоубиться».

Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов, подожду, пока они самоубьются и захлебнутся в своём дерьме и желчи. Да, личные сообщения я тоже удаляю, не читая, — сообщила Лариса Гузеева.

При этом, телеведущая не исключила того, что вскоре возобновит общение с подписчиками.

А с вами, мои дорогие, мы ещё пообщаемся, будьте здоровы и счастливы! — подытожила Лариса Гузеева.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала москвичей, которые не соблюдают режим самоизоляции и подвергают опасности заражения коронавирусом окружающих. Она сообщила, что если такие люди не хотят жить, то пусть лучше «убьются об стену».

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