Группу «Ласковый май» воссоздадут в новом составе Продюсер Андрей Разин: «Ласковый май» будет воссоздан в новом составе

Фото: Нетелев Роберт/ИТАР-ТАСС/Архив

Группу «Ласковый май» воссоздадут в новом составе, заявил продюсер Андрей Разин на видео, опубликованном в его YouTube-канале. По словам продюсера, все видеоролики о группе и ее бывшем солисте Юрии Шатунове останутся только в официальных YouTube-каналах «Андрей Разин» и «Ласковый май».

Группа «Ласковый май» будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях — везде, где вы можете их увидеть и услышать, — сказал Разин.

Солист группы Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной гибели певца стал обширный инфаркт. Друзья артиста довезли его до больницы, но врачи не смогли помочь исполнителю. Медики боролись за жизнь Шатунова около полутора часов, однако он скончался.

Незадолго до смерти певец участвовал в судебном процессе о передаче ему прав на песни группы: ответчиком в процессе был экс-продюсер коллектива Андрей Разин. Впоследствии Разин обвинил судью, ведшую дело, в смерти певца, заявив, что та удовлетворила иск и обнадежила Шатунова, спровоцировав эмоциональный всплеск и остановку сердца.