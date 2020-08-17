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Гражданский муж Надежды Бабкиной перенёс операцию на носовой перегородке

19:02, 17 августа 2020
Фото: instagram.com/evgeni_gor

Гражданский муж народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной певец Евгений Гор перенёс операцию по исправлению носовой перегородки.

Фотографией из больницы он поделился в своём Instagram. На снимке видно, что он находится в медучреждении, на нём — компрессионные чулки. Знакомая артиста поинтересовалась в комментариях к снимку причиной его госпитализации.

Всё хорошо. Перегородку исправлял, — написал Гор.

По его словам, ношение компрессионных чулок — обязательная процедура перед операцией. Это должно предотвратить возникновение тромбов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что музыкальный критик Сергей Соседов развеял слухи о том, что Надежда Бабкина не лечилась от коронавируса, а делала в это время пластическую операцию. Критик подтвердил, что подтяжки и уколы артистка делала, но ещё до того, как попала в больницу с инфекцией. 

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