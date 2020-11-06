Звезда «Интернов» попала в больницу из-за обвинений в сектантстве

https://static.news.ru/photo/04acd86e-2055-11eb-9414-fa163e074e61_660.jpg Юлия Назаренко-Благая Фото: yulia.nazarenko.blagaya/instagram.com

Актрису Юлию Назаренко-Благую с резким ухудшением самочувствия 5 ноября доставили в больницу.

Медикам пришлось вколоть 43-летней звезде сериала «Интерны» сильное обезболивающее, чтобы купировать приступ. Назаренко-Благая рассказала, что ей поставили сразу несколько диагнозов, в том числе нервный срыв.

Актриса уверяет, что причиной её недомогания стала скандальная ситуация, вызванная заявлениями её сына Николая, который обвинил родительницу в сектантстве. Назаренко-Благая призналась, что подвергается травле, передаёт StarHit.

Уже месяц она продолжается. Сплю в день по полтора-два часа. Ем — меня выворачивает. Никому, даже врагу, не пожелала бы того, что сейчас со мной происходит, — пожаловалась знаменитость.

Как писал NEWS.ru, сын актрисы в эфире ток-шоу обвинил мать в том, что та попала под влияние секты. Молодой человек заявил, что актриса состоит в организации, члены которой считают божеством даму по имени София. Николай также рассказал, что мать пытается выселить его из квартиры. Коллега Назаренко-Благой по сериалу Светлана Пермякова сообщила, что была на собрании секты, о которой говорил Николай.