Гоген Солнцев заявил, что хочет подраться с «алкоголиком» Джигурдой

Фото: Гоген Солнцев/vk.com

Артист Гоген Солнцев в разговоре с NEWS.ru поделился впечатлениями об участии в пресс-конференции перед боем в поп-MMA с моделью Алёной Пискун под эгидой промоушена Epic Fighting, назвав гостей очередного выпуска «поехавшими». Спикер подчеркнул, что по его мнению, количество подобных людей в студии «зашкаливало». Эксперт заявил, что чувствовал себя посетителем «острого» отделения психбольницы. Исход самого поединка с Пискун он раскрывать не стал по контрактным обязательствам.

Зашкаливало количество неадекватных людей на квадратный метр. Я, конечно, удивился, думал, что в большей степени туда придут драматические артисты, а по факту оказались поехавшие люди. Я ушёл с пресс-конференции, не...