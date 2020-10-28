Гном Гномыч в шуточном видео потребовал «прислать бабосиков»

https://static.news.ru/photo/be47ed0a-1915-11eb-a72c-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко Фото: gnomgnomych/instagram.com

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, известный по домашнему прозвищу Гном Гномыч, снялся в шуточном видео, которое было обнародовано на его странице в социальной сети.

На кадрах видно, как ребёнок сидит в машине, подпевая песне «Туманы» Макса Барских, играющей фоном.

Гном Гномыч по сюжету видео пытается проверить баланс своей банковской карты, но денег там не обнаруживает. Он возмущённо звонит в бухгалтерию и «разбирается» со сложившейся проблемой.

Алло, бухгалтерия. Где мои деньги? Где моя зарплата? Алло, гараж! Пришлите бабосиков, — говорит сын Рудковской на видео в Instagram.

Подписчики неоднозначно отреагировали на этот пост. Некоторые были возмущены псевдобандитской стилистикой видео, а другие, напротив, восхитились тем, что родители Гном Гномыча учат ребёнка говорить «нагло».

Как ранее передавал NEWS.ru, Евгений Плющенко в своём Instagram выложил забавное видео «поединка» со своим сыном Александром. На представленных кадрах отец и сын боксируют.