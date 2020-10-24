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Плющенко выложил видео «поединка» с Гном Гномычем

15:09, 24 октября 2020 15
Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Четырёхкратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своём Instagram выложил забавное видео «поединка» со своим сыном Александром, более известным как Гном Гномыч.

На представленных кадрах отец и сын боксируют.

Дерзкий и резкий, прям как я в детстве. В обиду себя точно не даст. Пацан растёт, — написал Плющенко-старший в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что Плющенко уже начал приучать новорождённого сына Арсения к основам фигурного катания. Как это происходит, прославленный спортсмен показал подписчикам в социальных сетях.

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