Плющенко выложил видео «поединка» с Гном Гномычем

https://static.news.ru/photo/356fe26e-15f3-11eb-8ec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Четырёхкратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своём Instagram выложил забавное видео «поединка» со своим сыном Александром, более известным как Гном Гномыч.

На представленных кадрах отец и сын боксируют.

Дерзкий и резкий, прям как я в детстве. В обиду себя точно не даст. Пацан растёт, — написал Плющенко-старший в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что Плющенко уже начал приучать новорождённого сына Арсения к основам фигурного катания. Как это происходит, прославленный спортсмен показал подписчикам в социальных сетях.