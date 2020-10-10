Гном Гномыч позавидовал своему младшему братику

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Старший сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша, более известный как Гном Гномыч, позавидовал своему новорождённому брату Арсению. Так, предметом зависти стала комната малыша.

Как сообщила Рудковская в своём Instagram, Гном Гномыч потребовал от родителей такую же детскую мебель.

Вот и новая детская в нашем доме... Дождались. Спасибо моим друзьям за чудесную мебель. Саня требует срочно сделать ему такую же кроватку его размеров и говорит, что когда он был малыш, у него таких колыбелек и спальных мест не было, — написала Рудковская в социальной сети.

Подписчики знаменитости неоднозначно восприняли фотографию, прикреплённую к посту. Так, на фото Гном Гномыч стоит в детской кроватке, сложив руки в мольбе. Пользователи Сети посчитали, что Рудковская, как обычно, кичится роскошью.

Ранее NEWS.ru писал, что Гном Гномыч подарил подружке комплект Dior за 60 тыс. рублей. Мальчик может себе это позволить, так как за год зарабатывает миллионы.

Саша Плющенко купил юной модели Виоле Антоновой, с которой давно дружит, брендовое платье и ободок. Бархатное платье обошлось юному спортсмену в 42 тыс. рублей, ободок — в 17,5 тыс. рублей.