Глюкозу в пикантной комбинации назвали богиней

Певица Глюкоза опубликовала на своей странице в Instagram предновогоднее фото. На снимке артистка позирует у наряженной ёлки, сидя на полу босиком в платье-комбинации.

Вишнёвые губы и аккуратная ретро-причёска придали певице весьма пикантный вид. Фото собрало множество восхищённых комментариев и лайков. Поклонники назвали Глюкозу шикарной, сногсшибательной и богиней.

Вместе с этим фото Глюкоза добавила ещё одно, где она также сидит у ёлки в том же наряде, но уже на коленях держит живую собаку, внешне очень похожую на плюшевую игрушку.

Я обожаю Новый год! В этом году особенно чувствуется, как всем необходимо волшебство. Хочется скорее приблизить этот праздник! С нетерпением ждала, когда дом наполнится новогодним запахом ёлки! — написала она в комментарии к снимку.

Ранее Глюкоза заявила, что не обижается на критику, которая периодически обрушивается на неё из-за откровенных нарядов. По словам артистки, в последнее время у неё даже «времени нет, чтобы раздеваться». Певица также рассказала, что чаще всего подписчики выражают недовольство её худобой, однако с этим она ничего сделать не может, так как любит своё тело.

Как писал NEWS.ru, Глюкоза продемонстрировала подписчикам откровенное фото с татуировкой в виде пирожного. На снимке 34-летняя певица позирует около музыкальных концертных колонок в грубых ботинках и нижнем белье «в сеточку», с распущенными волосами и тёмным макияжем.