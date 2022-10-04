«Гарри и Лиза переживают»: названа причина отъезда Пугачевой в Израиль Подруга Пугачевой Аксенова: Алла уехала из России с детьми из-за вопросов одноклассников о Галкине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова рассказала NEWS.ru, что певица решила уехать из России, поскольку хотела спокойствия для своих детей. По словам подруги артистки, Гарри и Лиза переживали из-за вопросов одноклассников о том, где находится их отец Максим Галкин.

Аксенова отметила, что «поджучивания» сына и дочери Пугачевой и Галкина начались в школе спустя неделю после начала учебного года.

Они пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, поджучивать. Потому что у нас есть люди очень добрые, а есть не очень добрые. «А где твой папа, а что?». Если в Интернете зубоскалят, то и дети в школе будут, «злые языки страшнее пистолета», — отметила Аксенова.

Она добавила, что Гарри и Лизе «уже не по три года, они взрослые и все понимают».

Приходят домой, задают недетские вопросы, переживают, — рассказала экс-портниха Примадонны.

Ранее Аксенова подтвердила в разговоре с NEWS.ru, что Пугачева покинула Россию вместе с детьми в конце сентября. По словам бывшей портнихи Примадонны, она знала об отъезде певицы в Израиль, но та попросила не провожать ее в аэропорт.

Между тем в Telegram-каналах без ссылок на источники появились сообщения о решении Пугачевой продать элитный особняк в деревне Грязь за 1 млрд рублей. Утверждалось, что Примадонна вернулась из-за границы в Россию специально для того, чтобы совершить сделку по продаже недвижимости, а также забрать из школы документы Гарри и Лизы.

Как отмечалось в сообщениях, в данный момент в замке проживает внук Пугачевой Никита Пресняков. Найти покупателей певице пока не удается.