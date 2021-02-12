Галустян снял клип с Бузовой и Давой в роли осьминогов

https://static.news.ru/photo/0ba3c2c0-6daa-11eb-9486-96000091f725_660.jpg Михаил Галустян Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Михаил Галустян снял новый клип на песню «Чо! Чао!». Артист выступает под псевдонимом Super Жорик, на этот раз в его ролике сняты звёзды отечественного шоу-бизнеса.

Все герои клипа — анимированные персонажи, поэтому с ними происходят карикатурные вещи. Да и сами герои выглядят смешно. Презентовавший трек Super Жорик пожаловался, что позвал звёзд сняться в своём клипе, но они не пришли, поэтому он воспользовался анимацией.

Ролик получился ярким, интересным и очень забавным. Бузова и Манукян у Галсутяна всё ещё вместе, но только оба — в образе осьминогов. Ольга в каждом щупальце держит по телефону и делает фото, а на каждой «лапе» у Давы — дорогие элитные часы.

Тимати предстаёт в образе тюленя: стоит на него попасть воде, как все татуировки моментально смываются с рэпера. Нашлось место в клипе Насте Ивлеевой, которая почему-то пытается убить исполнителя. В ролике появляются Иван Ургант, Моргенштерн и многие другие узнаваемые личности. Талантливые создатели удачно подметили недостатки каждой звезды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что знаменитый российский шоумен Михаил Галустян опубликовал в Сети новое фото. Артист показал, что выглядит в последнее время изрядно располневшим. Подписчики с юмором отнеслись к свежему снимку кумира.