Фото Пугачёвой в модном платье-сак с мерцающими сапогами появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/c582f45e-606c-11eb-8bd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фото Пугачёвой в модном платье-мешке трендового мятного цвета и серебристых сапогах появилось на фанатской страничке певицы в Сети. На снимке Примадонна запечатлена рядом с мужем, в руке она держит серебристый клатч, что всё вместе создаёт мерцающий эффект.

Наряд на певице состоит из двух слоёв: платье и кардиган, модель платья идеально корректирует формы. Серебристые сапоги и клатч тоже сейчас в тренде. Как раз о таких нарядах говорила звёздный стилист Эвелина Хромченко в «Модном приговоре», отмечает издание Teleprogramma.pro.

Алла Пугачёва проходила разные периоды в своей жизни — от полноты до стремительного похудения. Сейчас звезда находится в идеальной форме. Но всегда певица использовала разные хитрости, о которых часто рассказывают в программе «Модный приговор».

Полным женщинам Эвелина Хромченко советует обращать внимание на однотонные наряды, так как они неизменно визуально вытягивают фигуру. Многослойные наряды также скрывают недостатки. Если же внешний вид портит выпирающий живот, стилист советует обратить внимание на платье-сак по примеру того, в котором запечатлелась на снимке Пугачёва.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва прибегает к процедурам на аппаратах Альтера и Фрактора. Такое предположение высказал пластический хирург Александр Вдовин. По словам специалиста, механизм изобрели в США, там он пользуется большой популярностью.