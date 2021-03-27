Фетисов приструнил Баскова после слов о стрессе и творчестве

https://static.news.ru/photo/360111aa-904e-11eb-ba88-96000091f725_660.jpg Вячеслав Фетисов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вячеслав Фетисов ответил Николаю Баскову на слова о стрессе и творческих людях. Певец заявил, что творческие люди «в корне» отличаются ото всех других и именно они испытывают небывалый стресс.

Заявление прозвучало в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ , когда Басков решил подчеркнуть особенности своей профессии.

Творческий человек — это совершенно другой человек. Он отличается от человека любой другой профессии, — заявил певец, отвечая на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой чем он отличается, к примеру от Вячеслава Фетисова.

На это Басков назвал обладателя Кубка Стэнли «собранным спортсменом», а себя — «сумасшедшим вокалистом».

Присутствовавший в этот момент в студии прославленный хоккеист парировал артисту:

Ты просто не представляешь, что такое стресс!

В ответ Басков начал было возмущаться, но Фетисов остановил его, пояснив, что стресс присущ людям самых разных, а не только творческих профессий.

Зря ты так говоришь, что стресс никто не испытывает. На самом деле много профессий самых разных, в которых люди испытывают стресс, — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сети появился ролик, снятый в поддержку поправок в Конституцию РФ, участие в котором наряду со многими медийными личностями приняли олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Аделина Сотникова. Однако ролик понравился не всем, особенно он возмутил создателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального.